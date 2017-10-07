На северо-востоке Москвы на корпоративе зарезали мужчину

На северо-востоке Москвы зарезали мужчину во время корпоратива. Как сообщается, инцидент произошел на проспекте Мира.

Как стало известно, 29 декабря сотрудники одной из организации были приглашены на корпоратив. Так, в ходе празднования между работниками произошел конфликт, который впоследствии перерос в драку. Во время потасовки один из конфликтующих получил колото-резанное ранение, в результате чего скончался до приезда скорой помощи.

Помимо этого, еще один мужчина был доставлен в больницу с колотыми ранами в состоянии алкогольного опьянения. В полиции сообщили, что по факту произошедшего было возбужден уголовное дело.