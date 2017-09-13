Актер Андрей Мерзликин и его поклонники помогли погорельцам из Подмосковья

Артист Андрей Мерзликин с помощью своего аккаунта в Instagram обратился с просьбой к своим поклонникам помочь одинокой матери пятерых детей, чье жилище в Подмосковье полностью было уничтожено огнем накануне предстоящих праздников.

Без крыши над своей головой оказалась многодетная семья – мама и пять малолетних детей. Самая младшая в семье пятилетняя девочка-инвалид. Причиной произошедшего в селе Панкова стало короткое замыкание в неисправной электропроводке. Ни для кого не секрет, что до пожара семья жила довольно небогато, едва сводя концы с концами. Узнав о случившемся, местные власти не остались в стороне и пришли на помощь, предоставив двухкомнатную квартиру. Однако, ее необходимо подготовить к комфортным условиям проживания. Актер отметил, что на данный момент дети женщины временно проживают в местной больнице. Мрезликин попросил своих фанатов не оставаться в стороне и помочь кто чем может: вещами либо же финансами. Актер сделал, акцент на том, что в семье нет мужского плеча, и им сейчас вдвойне тяжело.

Поклонники не проигнорировали просьбу актеру и буквально за считанные дни общими усилиями смогли набрать более миллиона рублей. Деньги уже переданы погорельцам, поклонники выразили благодарность своему кумиру назвав его настоящим Дедом Морозом семьи.