В шведском Мальмё подорвали машину полицейских

Вечером 29 декабря в городе Мальмё Швеции случился подрыв полицейской машины, по подозрению в причастности к случившемуся уже задержали двух мужчин. Пострадавших нет, авто полицейских получило серьезные повреждения.

Как сообщают шведские издания, машина была припаркована у полицейского участка, но на момент взрыва в ней никого не было. После взрыва машины полиция объявила об оцеплении района и задержала двух мужчин, которые сейчас подозреваются в причастности к происшествию.

Известно, что задержанные 26 и 22 лет не сообщают о мотивах своего преступления. Полиция продолжает проверки и занимается опросом свидетелей. Помимо этого, полицейские обыскали подозреваемых и проверили людей, попавших в оцепление.

Официально полиция Швеции комментарии случившемуся не давала. Детальная информация уточняется. Известно, что в происшествии никто не пострадал. Саперы проверили здание участка и остальные машины.