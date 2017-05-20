Маньяк сутки насиловал свою жертву и пытал электрошокером

В округе Винетт мужчина на протяжении суток жестоко насиловал знакомую, использовав для этих целей электрошокер. О произошедшем полиции рассказала сама потерпевшая.

Как рассказала потерпевшая девушка, 39-летний мужчина привез ее в свой дом, связал и начал насиловать. В течение 24 часов продолжались пытки, во время которых он пользовался электрошокером. После истязаний он бросил свою жертву в подвале, однако ей чудесным образом удалось выбраться. Как только она вышла на улицу, тут же побежала к соседнему дому, где ей помогли освободить руки и рот от изоленты, которая была обмотана вокруг ее головы.

Сосед маньяка и вызвал полицию. В настоящий момент насильник задержан, во время обыска в его квартире нашли тот самый электрошокер, а также большое количество наркотиков.