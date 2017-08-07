В США ссора двух геймеров в Call of Duty закончилась убийством

В США на территории штата Канзас сотрудники правовых служб застрелил невооруженного 28-летнего мужчину из-за пранка, устроенного двумя геймерами Call of Duty. Об этом информируют западные таблоиды.

Cогласно полученной информации, телефонный розыгрыш стал причиной ужасной кровавой трагедии. Звонивший мужчина заверил полицейских, что он только что совершил убийство собственного отца, а других членов семьи удерживает в заложниках. Отряд полиции прибыл по названному адресу, а после того, как к двери подошел мужчина, один из офицеров выстрелил в него по непонятной причине.

Стоит отметить, что данная трагедия произошла из-за так называемого своттинга - розыгрыше, во время которого пранкер звонит в полицию и сообщает о серьезном инциденте. В этот раз происшествию привела ссора двух поспоривших после игры Call of Duty, в ходе которой один из игроков предоставил другому адрес, а второй вовлек в конфликт невиновного незнакомца.