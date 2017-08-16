В Москве в районе Сокольников электричка насмерть сбила мужчину

В Москве началась доследственная проверка по факту гибели мужчины на железнодорожной станции "Москва-3" возле Сокольников. Об этом журналистам поведала представитель Московского управления на транспорте СК Елена Марковская.

По полученной информации, на данный момент сотрудники Следственного комитета проводят проверку в связи с травмированием мужчины на станции "Москва-3" , которое повлекло за собой гибель пешехода. Отмечается, что данное происшествие случилось в ночь на 30 декабря при попытке погибшего взобраться на платформу станции.

Мужчина был сбит проходящей электричкой, которая следовала по направлению Мытищи — Москва. В ходе проверки следователи установят все детали происшедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.