В Британии многодетная мать убила топором педофила, напавшего на её сына

В Британии 36-летняя Джессика Паркер убила педофила, который приставал к её сыну. Теперь матери троих детей грозит уголовная ответственность.

Инцидент произошел 25 декабря в пригороде Уэльса. Женщина узнала о случившемся, когда ребёнок пришёл домой весь в слезах и рассказал о домогательствах. Тогда Паркер поняла, что речь идёт о педофиле, который орудовал в округе. Она сделала вид, что ничего не случилось, выставив сына «наживкой» для маньяка.

Когда 28-летний мужчина напал на 5-летнего ребёнка, женщина выбежала с топором и убила педофила. Согласно британскому законодательству, Паркер может грозить 6 лет лишения свободы за умышленное убийство. В Британии же многие встали на защиту матери-одиночки, которая воспитывает трёх сыновей. Судебное разбирательство по этому вопросу запланировано на 5 января 2018 года.