В Александрове вынесли приговор ворам занимающимся кражей велосипедов

В Александрове состоялось заседание суда двумя молодыми людьми, которые подрабатывали кражей велосипедов. Как узнали корреспонденты news-v.ru, парни уже привлекались к уголовной ответственности и имеют судимости, их признали причастными и виновными в 2 преступлениях. Следствие выяснило, что 19-ие молодые люди намеренно посещали Александров с целью кражи велосипедов, которые происходили из подъездов жилых домов.

Задача одного из похитителей находился на страже и наблюдал за тем, чтобы никто не зашел в подъезд, в то время как подельник взламывал замки на велотранспорте и выводил велосипеды во двор. Краденное они сбыли неустановленным лицам. Суд назначил подсудимым по 2 года и 6 месяцев лишения свободы.