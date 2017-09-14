В Красноярске идет эвакуация людей из торговых центров

В субботу, 30 декабря, сообщается, что в Красноярске ведется эвакуация людей из торговых центров. Также людей эвакуируют их ж/д вокзала.

Пользователи социальных сетей пишут о том, что в торговых центрах "Атмосфера дома" и "Комсомолл" выводят людей, так как стали поступать сообщения о минировании. В настоящий момент сотрудники полиции и пожарная служба дежурят около ж/д вокзала и бизнес-центра "Баланс".

В правоохранительных органах сообщили о том, что в настоящий момент ведется проверка по всем адресам, которые якобы были заминированы. На местах работают кинологи, всех людей эвакуируют в целях безопасности.