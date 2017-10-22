Игрока НБА обвинили в подкупе молчания изнасилованной девушки

Игрок НБА "Детройт Пистонс" Эвери Бредли был обвинен в том, что заплатил за молчание изнасилованной девушке. Отмечается, что тогда Бредли заплатил пострадавшей неизвестную сумму.

Как стало известно, Бредли, который ранее выступал за "Бостон Селтикс", надругался над девушкой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день после инцидента она позвонила баскетболисту и обвинила его в изнасиловании. Чтобы девушка ничего не рассказала полиции, Бредли заплатил ей неизвестную сумму.

Стоит отметить, что на определенном этапе представители игрока смогли договориться с потерпевшей на 400 тысяч долларов. Как рассказал адвокат баскетболиста, данный договор отрицает любые противоправные действия его клиента, а лишь обеспечивает защиту репутации его семьи.