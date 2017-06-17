В Волгограде подъезд дома затопило фекалиями

Новогодние праздники для жителей одного из домов в Волгограде не принесут должной радости и хорошего настроения. Жильцы дома на Удмуртской улице ждут праздников в подъезде, который затопило канализацией и фекалиями.

По словам жителей подъезда, затопленного фекалиями, на ситуацию не обращают внимание ни власти, ни управляющая фирма, которая занимается вопросами дома. СМИ Волгограда сообщают, что в этом доме порыв канализационных стоков случается не в первый раз.

До этого порыв случился летом. Тогда власти и ведомства долго игнорировали обращения жильцов, а когда все-таки решили осмотреть территорию, затопленную фекалиями, сток высох и ситуация устранилась сама собой. В этот раз порыв случился перед Новогодними праздниками.

Жильцы жалуются на неприятный запах и полнейшую антисанитарию. Невольные жертвы порыва вынуждены каждый день наблюдать в своем подъезде нечистоты. Многие также огорчены тем, что в канун праздников все будут заняты и на проблему с порывом канализации у властей не найдется времени. Так, жители Волгограда будут встречать Новый год в квартирах подъезда, затопленного фекалиями.