В Германии парня избили стеклянным фаллоимитатором

В Германии двое неизвестных напали на 20-летнего парня на одной из парковок в центре Франкфурта и избили его стеклянным фаллоимитатором. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Как сообщается, двое неизвестных напали на 20-летнего молодого человека на парковке в центре Франкфурта. Они стали его избивать всем, что попадалось под руку, включая и стеклянный фаллоимитатор. Причина такого поведения неизвестных мужчин осталась неизвестной. Отмечается, что молодому человеку удалось убежать от нападавших, по пути ему встретились патрульные, которым он рассказал о случившемся.

Правоохранители тут же отправились на поиски нападавших, помогать им собрался отец молодого человека. Вскоре неизвестных удалось задержать, у одного из них была обнаружена секс-игрушка, которой наносились увечья.