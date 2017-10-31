На севере Москвы рейсовый автобус протаранил легковушку

На севере Москвы поздно вечером 29 декабря произошло ДТП, в ходе которого рейсовый автобус съехал с маршрута и протаранил легковушку, ехавшую впереди. Об этом журналистам поведали представители пресс-центра столичного главка ГИБДД.

Согласно предоставленной информации, дорожное происшествие имело место быть на Ленинском шоссе недалеко от метро «Речной вокзал». Водитель автобуса № 173 свернул в другую сторону, после чего некоторые пассажиры начали помогать продумать путь, чтобы вернуться на маршрут.

Однако, пытаясь свернуть на МКАД , транспортное средство совершило столкновение с двигавшемся впереди легковых автомобилем. Скорость обеих машин была невысокой, поэтому результате аварии никто не пострадал. Незначительные повреждения получил автобус.