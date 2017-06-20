В Ростове пьяного мужчину, запершего свою мать, обвинили в ее смерти

В Ростове-на-Дону пьяный мужчина удерживал взаперти в квартире собственную мать. Желая спастись, женщина попыталась сбежать через окно, однако не удержалась и упала с высоты шестого этажа. Она скончалась на месте.

Как стало известно, в Ростове мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, удерживал взаперти в квартире собственную мать. Изначально пенсионерка попыталась открыть дверь изнутри, однако у нее это не вышло. После она придумала план бегства через окно. Связав между собой две простыни и два пододеяльника, пенсионерка перекинула один край за окно и начала спускаться. В какой-то момент она не смогла удержаться и сорвалась вниз с высоты шестого этажа.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Правоохранители задержали сына пенсионерке, было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос о заключении под стражу.