В Сочи уволили учительницу, пожаловавшуюся на поломанную мебель в кабинете биологии

В Сочи уволили учительницу биологии, которая пожаловалась на условия обучения детей и сняла на видео поломанные и исписанные парты, обсыпающуюся штукатурку и сломанную дверь. Педагог была уволена по причине "повторного грубого нарушения школьного устава".

Как стало известно, в Сочи учительница опубликовала видео, на кадрах которого видно, в каком состоянии находится кабинет биологии. Она рассказала, что со стен обсыпается штукатурка, парты и стулья поломаны и исписаны, дверь весьма плохо закрывается и скоро выпадет. Также она отметила, что в классе не хватает места для всех учеников. Ролик вызвал общественный резонанс, и уже через пару дней после его публикации учительницу уволили.

Причиной для увольнения послужило "повторное грубое нарушение школьного устава". Также учителя биологи обвинили в полном отсутствии дисциплины на уроках и безучастности к происходящему. Несмотря на это, сразу же после увольнения учительницы, в классе заменили парты и стулья, а также начали ремонт двери.

Администрация школы отметила, что показанная на видео мебель подлежала списанию, на 2018 год имелись планы заменить парты и стулья, на это было выделено 700 тысяч рублей.