По Омску катается байкер в костюме Деда Мороза

Жители Омска накануне Нового года заметили на дороге байкера в ярком костюме Деда Мороза. Видеозапись мотопробега сказочного персонажа опубликовали на страницах "ВКонтакте".

Автомобилистам удалось снять в Омске водителя мотоцикла, который поддержал новогоднее настроение, надев традиционный ярко-красный халат, оттороченный белым, и украсив своё транспорт праздничной мишурой.

Очевидцы сообщают, что новогодний байкер прокатился по Бульварной улице, Циолковского и Иртышской набережной. Затем он преодолел реку через Ленинградский мост и скрылся на Левом берегу.

Пользователи социальной сети положительно восприняли событие и современного Дедушку. Некоторые предположили, что тот отправился в популярную торговую сеть "Мега" за подарками.