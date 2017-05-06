Во Владимире по горячим следам раскрыли убийство реставратора из музея-заповедника

Во Владимире правоохранителям удалось раскрыть убийство женщины, которая работала реставратором в музее-заповеднике. Подозреваемый в убийстве мужчина был задержан, следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что 22 декабря 56-летняя женщина завязала знакомство с мужчиной в социальной сети и в ходе переписки договорилась о личной встрече. В тот же вечер новый знакомый приехал в квартиру женщину, где позднее между ними вспыхнул конфликт. Мужчина нанес женщи несколько смертельных ножевых ранений, затем похитил у нее ценные вещи и покинул место преступления.

Утром 23 декабря тело погибшей обнаружил работник, который делал в квартире реставратора ремонт. По горячим следам правоохранителям удалось раскрыть преступление, по подозрению в убийстве был задержан 38-летний мужчина. Он дал признательные показания, было возбуждено уголовное дело. Ведется дальнейшее расследование всех обстоятельств случившегося, решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого.