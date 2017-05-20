Посольство РФ в Лондоне опровергло сообщение о погибшей россиянке в Великобритании

Посольство России в Великобритании опровергло сообщения СМИ о том, что в Лондоне убили россиянку. Отмечается, что погибшая 22-летняя девушка является гражданкой Молдавии.

Как сообщалось ранее, 27 декабря пропала 22-летняя Джулиана Тюдос, которая работала в рок-клубе в районе Кэмден. В этот же день ее тело обнаружили в парке неподалеку от дома, на нем виднелись следы насильственной смерти. Отмечается, что у погибшей имелись многочисленные ножевые ранения и травма головы. Журналисты тут же поспешили заявить, что погибшая девушка является гражданкой России и ранее проживала в Москве.

Представитель посольства России в Великобритании сообщил о том, что согласно информации, которая поступила в диппредставительство, погибшая девушка не является гражданкой РФ. Если полученные сведения оказались неверными, то родственники девушки могут в экстренном порядке связаться с посольством.

Посол Кипра в Лондоне заявил, что 22-летняя Джулиана Тюдос являлась гражданкой Молдавии. Ее удочерил отчим, который проживает в Ларнаке.