В Москве жильцов многоквартирного здания эвакуировали из-за пожара

29 декабря жильцов многоквартирного здания в Москве эвакуировали из-за пожара. Так заявили в пресс-службе МЧС по столице.

Около 18 часов произошло возгорание в доме 20А по улице Академика Комарова. Огонь вспыхнул на четвертом этаже и распространился на 40 квадратных метров. Из горящей и расположенной по соседству квартир огнеборцы вывели пять человек, одному из которых понадобилась медицинская помощь. Ещё 15 горожан, вывели на безопасное расстояние. Пятеро из них - дети. В 18:32 пожар погасили при помощи восьми единиц противопожарной техники.