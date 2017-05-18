ГИБДД Ростова проверили сведения об "идиотско-опасном" перекрёстке

Специалисты ГИБДД проверили в Ростове сведения об "идиотско-опасном" перекрёстке в пределах города. Они сделали это в ответ на публикацию в одном из региональных СМИ.

Горожане пожаловались местным изданиям пожаловались на перекрёсток, где очень высок риск автомобильной аварии. По словам местных жителей, они часто подвергаются опасности в процессе преодоление участка пути на пересечении Кировского проспекта и Большой Садовой улицы.

Инспекторы отправились на проблемное место и изучили обстановку. Они объявили через пресс-службу, что в указанной части города есть в наличии все необходимые дорожные знаки и разметки. Осветительная система работает исправно. В ГИБДД обратили внимание на отсутствие пешегодных заграждений, однако объяснили это капитальным ремонтом, который длится с минувшего лета. Эксперты отметили, что неподалёку есть подземный переход.