В Ставрополье мужчина жестоко изнасиловал и задушил 13-летнего мальчика

В Ставропольском крае мужчина жестоко изнасиловал и задушил 13-летнего мальчика, а затем спрятал его тело. В настоящий момент подозреваемый задержан и дал признательные показания.

Как стало известно, в феврале 2017 года родители 13-летнего мальчика обратились в полицию и сообщили, что их сын уже сутки не появляется дома. Сразу же были организованы поиски, помочь волонтерам и правоохранителям вызвался 25-летний местный житель. Вместе с ними он разыскивал подростка и заявлял, что ничего не знает о его местонахождении. Вскоре он признался, что в день, когда пропал подросток, он находился с ним.

В ходе дальнейших разбирательств он признался, что жестоко изнасиловал ребенка, а затем задушил. Чтобы скрыть следы преступления, тело мальчика он спрятал.

Отмечается, что подозреваемому было предъявлено обвинение, дело направлено в суд на рассмотрение. Статья, по которой осудили насильника, предусматривает до 20 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение.