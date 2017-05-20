В Германии суд приговорил 96-летнего бухгалтера Аушвица к тюрьме

В Германии Конституционный суд отклонил апелляционную жалобу экс-бухгалтера концентрированного лагеря Аушвиц 96-ти лет и оставил без изменений приговор о тюремном заключении. Об этом написало Reuters.

В 2015 году Оскара Грёнинга приговорили к четырем годам. В период Второй мировой войны он исполнял обязанности бухгалтера в нацистском концлагере и вёл учёт финансовых средств, изъятых у заключённых. Оскар Грёнинг признан виновным, как пособник массового убийства более 300 тысяч человек.

Правозащитники обвиняемого добивали отсрочку наказания, аргументируя требование преклонным возрастом подзащитного, а также его состояние здоровья. По мнению адвокатов, лишение свободы нарушит право на жизнь, гарантированное Конституцией. Судьи не поддержали позицию защиты, и отметили, что подсудимый способствовал нацистскому режиму, что придаёт делу особый характер.