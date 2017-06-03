В США на берегу нашли насмерть замерзших акул

В США произошел довольно пугающий инцидент. Местная пресса пишет о том, что на берегу Атлантического океана случайный прохожий обнаружил акул, которые насмерть замерзли.

В пятницу, 29 декабря, стало известно о том, что на берегу залива Кейп-Код в штате Массачусетс были обнаружены тела замерзших насмерть акул. Отмечается, что на трупы рыб наткнулся случайный прохожий. Обе особи оказались самцами, длина тела каждого из них достигала около четырех метров.

Стоит отметить, что в последнее время в США наблюдаются сильные морозы, в штате Массачусетс температура опустилась до минус семи градусов по Цельсию.