В Москве до утра ограничили движение по Волоколамскому тоннелю

29 декабря из-за ремонта в Москве до 7:00 следующего дня движение по Волоколамскому тоннелю временно ограничили. Так объявили в пресс-службе ЦОДД.

Специалисты Гормоста проводят на указанном участе ремонтные работы. Из-за этого для автомобилей, движущихся в центр, стала частично недоступной дорога на двух полосах. Представители Центре организации дорожного движения отмечают, что в этот период движение транспорта возле ремонтируемых участков может быть затруднено.

Представители ведомства рекомендуют водителям перемещаться по свободной полосе или же отправиться по дублеру Волоколамского шоссе.