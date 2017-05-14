Голый "Тарзан" из Петербурга залез на дерево и не смог спуститься

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло довольно странный инцидент. Мужчина, находясь в одних трусах, решил залезть на дерево, однако спуститься самостоятельно ему не удалось.

В социальных сетях стали публиковать фотоснимки обнаженного мужчины, который решил вскарабкаться на высокое дерево. Из одежды на нем было только нижнее белье, он взбирался на дерево даже без обуви. Что удивительно, взобраться на дерево ему удалось, однако спуститься самостоятельно он уже не смог. Для того, чтобы спасти "Тарзана", потребовалась лестница и помощь спасателей.

Инцидент произошел на улице Парашютной, неподалеку от детского сада, пишут очевидцы произошедшего. Многие пользователи соцсетей сравни ли мужчину с Санта-Клаусом, который потерял одежду и мешок с подарками.