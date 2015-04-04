В Александрове полицейского подозревают в коррупции из-за игорного бизнеса

25 сентября в городе Александров местного жителя и полицейского поймали на коррупции, связанной с игорным бизнесом. Об этом уведомляет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

25 августа правоохранители конфисковали три игровых аппарата в хозяйственных помещениях на территории торгового центра "Царский двор" и городского рынка. По факту нелегального бизнеса следователи завели дело об административном нарушении.

Владелец оборудования захотел вернуть себе изъятое имущество и через своего знакомого связался с сотрудником полиции, который согласился посодействовать незаконной сделке.

Получив 100 тысяч рублей для взятки, он прикарманил 10% от суммы, а затем направился для переговоров с начальником райотдела по экономической безопасности. Однако в кабинете руководителя подозреваемого задержали с поличным. В декабре следователи закончили расследование и передали материалы в городской суд.