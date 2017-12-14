Жене "Отелло из Серпухова" посоветовали добиться пожизненного обеспечения от участкового

Юристы посоветовали жительнице Серпухова, которой муж отрезал руки, добиться пожизненного содержания от участкового, проигнорировавший ее жалобы на супруга. Мать девушки отметила, что если такое возможно, то они согласны попробовать.

Как стало известно, юристы предложили Маргарите Грачевой, которой муж в порыве ревности отрубил обе руки, подать в суд на участкового, игнорировавшего ее жалобы на супруга, чтобы тот пожизненно обеспечивал и саму девушку, а также двух ее сыновей. Мать пострадавшей рассказала, что если адвокаты способны добиться положительного исхода данного дела, то они готовы попробовать.

Она отметила, что в настоящий момент в семье довольно сложная ситуация, ведь Маргарита, возможно, никогда больше не сможет работать. Сейчас обеспечивает семью дочери только мать, однако ей скоро уже выходить на пенсию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что участкового, к которому неоднократно за помощью обращалась жительница Серпухова, убрали с занимаемой должности. Вместе с ним уволили и его начальника, а также несколько должностных лиц, имеющих отношение к ситуации.