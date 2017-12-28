Защита арестованного экс-директора "Меньшевика" подала апелляцию

29 декабря правозащитники Ильи Аверьянова, бывшего директора "Меньшевика", которого арестовали по подозрению в убийстве, подали апеляцию. Так объявил юрист Тимур Батиралиев, защищающий арестованного.

По словам Тимура Батиралиева, в Мосгорсуде приняли рассмотрят жалобу и вскоре должны назначить дату судебного заседания по этому вопросу.

Днём ранее Пресненский суд в столице одобрил ходатайство Следственного комитета и постановил заключить Илью Аверьянова под стражу до 27 февраля. Сторона защиты придерживается позиции, что человек погиб в результате допустимой самообороны и не соглашется с объявленной мерой пресечения. В качестве аргументов, Тимур Батиралеев отметил, что на месте предполагаемого преступления помимо гильз от охотничьего карабина "Сайга", из которого стрелял Илья Аверьянов, обнаружили также 15, оставшихся после выстрелов из травматического оружия.