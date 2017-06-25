В Воронеже нашли живой пропавшую 9-летнюю школьницу

В Воронеже спасатели нашли пропавшую 9-летнюю девочку, она оказалась жива. Об этом пишут на сайте поисково-спасательного отряда "Воронежец".

Как стало известно, днем 29 декабря спасатели смогли найти пропавшую в Воронеже 9-летнюю девочку. Отмечается, что девочка жива и не пострадала. Как рассказали спасатели, о местонахождении школьницы сообщил горожанин, который увидел ориентировки. Девочку удалось обнаружить в заброшенном доме, в скором времени ее передадут родителям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 9-летняя школьница вышла из дома и не вернулась. Местные жители рассказали, что в последний раз видели ее заходящей в дом соседей, у которых была собака.