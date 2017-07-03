В США младенец едва не лишился пальцев на ногах из-за волос матери

В США младенец едва не лишился двух пальцев на ногах из-за обмотавшихся волос матери. Такую новость опубликовало американское издание The Sun.

В штате Мичиган пользователь Facebook Хизер Фрик описала со своего аккаунта о несчастном случае в Рождество, от которого едва не пострадал двухмесячный Джейкоб. Мама меняла одежду своему маленькому сыну. В это время отец заметил нездоровый цвет пальчиков. Оказалось, что они посинели, сдавленные волосами, которые крепко обмотали их и пережали кровеносные сосуды.

Хизер Фрик попыталась оперативно освободить ногу ребёнка, однако пряди не поддавались. Родители вызвали скорую, которым понадобилось около часа на то, чтобы спасти пальцы. Медики подчеркнули: хорошо, что женщина вовремя ослабила давление. В противном случае - Джейкобу грозила ампутация.