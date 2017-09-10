В Саратовской области в сауне задержали 16-летнюю проститутку

В Энгельсе Саратовской области правоохранители задержали 16-летнюю проститутку. Как оказалось, несовершеннолетняя оказывала интимные услуги в городской сауне.

Как стало известно, в среду, 27 декабря, правоохранители провели рейд в одной из энгельсских саун. Там им удалось задержать 16-летнюю девушку, которая оказывала интимные услуги мужчинам за деньги.

По предварительным данным, задержанная нигде не работает и не учится. В настоящий момент сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту произошедшего.