В Санкт-Петербурге проститутки собрали подарки для детей-сирот

В Санкт-Петербурге проститутки в рамках новогодней акции собрали подарки для детей сирот. Об этом стало известно изданию "ВладТайм".

Волонтёрская организация, контактирующая с работницами сферы интим-услуг в начале декабря предложили им оказать шефскую помощь воспитанникам сиротинца "Теплый дом". Многие из представительниц профессии присоединились к благотворительному мероприятию.

Организаторы попросили предоставлять игрушки, предметы одежды, полезные вещи и средства гигиены. Благодаря активному участию жителей Северной столицы подарками наполнили целую "ГАЗель". Среди участников оказался даже один из клиентов путан, который выделил около 15 тысяч рублей, чтобы отвезти новогодние сюрпризы по назначению.