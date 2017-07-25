В Москве неизвестные украли из банка 85 тысяч рублей

Сотрудники МВД по Московской области сообщают о краже в банке в центре столицы. Неизвестные похитили там средства суммой 85 тысяч долларов. Преступление было совершено группой мужчин на улице Пятницкой, дом 55.

Сегодня в одном из банков Москвы произошла кража денег в особо крупном размере. Как сообщает источник в экстренных службах, неизвестные подъехали к банку по указанному адресу на малотоннажном автомобиле «Газель». Они забрали из финансовой организации 85 тысяч долларов и скрылись с указанной суммой. Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате происшествия.

Правоохранители прилагают усилия, чтобы найти правонарушителей. В городе объявлен план «Перехват», в ходе которого все посты ДПС проводят мониторинг машин подобного типа. Благодаря этому злоумышленников могут найти уже очень скоро.