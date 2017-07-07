В Уфе женщина нашла у себя под елкой неизвестного спящего мужчину

В Уфе произошла история, которая напоминает историю из фильма "Ирония судьбы или с легким паром". Так, женщина вышла из душа и обнаружила, что у нее в квартире под елкой спал неизвестный мужчина.

Как рассказала жительница Уфы, утром она проводила мужа на работу и отправила в школу сына, а сама решила расслабиться и принять душ. После того, как она вышла из ванной, в комнате под елкой она обнаружила спящего обнаженного мужчину. Все свои вещи незнакомец аккуратно сложил возле елки. Как мужчина попал в дом в настоящий момент остается неизвестным.

Женщина также отметила, что когда они рассказывают эту историю друзьям и знакомым, все говорят, что, возможно, это была ее судьба. Муж уфимки такого мнения не придерживается, он отмечает, что на этот раз Ипполит оказался настойчивее и алкоголик из Москвы поехал искать свою судьбу дальше.