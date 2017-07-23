В Петербурге станции "Горьковская" и "Петроградская" заблокировали из-за пожара
Вчера, 15:05 \\ Происшествия

Пожар, возникший 29 декабря, вынудил руководство метро в Санкт-Петербурге заблокировать станции "Горьковская" и "Петроградская". Об этом сообщают свидетели происшествия.

 Около 14 часов пассажиры заметили задымление и специфический запах на "Горьковской". Аналогичные сигналы отправляли посетители "Петроградской". Очевидцы утверждают, что в подземке по неизвестным причинам начался пожар.

В связи с этим вышеперечисленные остановки перекрыты для входа и выхода. Такие же меры приняли на "Невском проспекте". В связи с чрезвычайной ситуацией петербуржци не поддались панике.

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Александр Лубяной
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