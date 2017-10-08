28 декабря неустановленный эксгибиционист шокировал пассажиров метро Санкт-Петербурга демонстрацией своих гениталий. Об этом стало известно городским СМИ.

Около 20:40 злоумышленник примерно сорокалетнего возраста вошёл в вагон на "Политехнической". Во время движения по тоннелю он обнажился и показал неприличные части тела присутствующим. Среди главных свидетелей зрелища оказались 28-летняя девушка и женщина с двумя детьми.

На "Академической" мужчина вышел, а потом, как утверждают очевидцы, пересел на состав, идущий в противоположном направлении.

Одна из пострадавших пожаловалась сотрудникам правоохранительных органов. Следователи начали проверку по факту противоправных действий.