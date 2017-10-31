В Рязани 77-летний пенсионер попал под колеса «десятки»

В самом центре Рязани утром 29 декабря произошло ДТП, в ходе которого «десятка» совершила наезд на 77-летнего мужчину на нерегулируемой «зебре». Об этом журналистам поведали представители пресс-центра регионального ГИБДД.

По предоставленной информации, дорожное происшествие имело место быть на улице Кремлёвский вал. 51-лентий водитель отечественного автомобиля не успел применить экстренное торможение, в результате чего сбил пенсионера, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший мужчина был госпитализирован в медучреждение с разными травмами и ушибами. Сотрудники дорожной полиции работают на месте аварии, выясняются все детали произошедшего.