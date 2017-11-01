В Рязанской области четверо человек пострадали из-за ДТП между ГАЗ и УАЗ

28 декабря в Рязанской области четыре человека пострадали во время ДТП с участием автомобилей ГАЗ-3010 и УАЗ. Такие сведения разместили на сайте областного УМВД.

Аварию зафиксировали около 17 часов в пределах Клепиковского района - на 21-м километре автодороги Клепики-Рязань. Предопложительно, водитель внедорожника 42-х лет потерял контроль над транспортным средством и врезался в автофургон.

В результате столкновения водитель УАЗ и три его пассажира. 40-летнему мужчине, а также 35-ти и 36-ти летним женщинам оказали необходимую медицинскую помощь. Потребовалась ли одному из них госпитализация - не уточняется.