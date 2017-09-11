В Свердловской области суд отправил в колонию владельцев загрызших ребёнка собак

В Свердловской области суд отправил в колонию владельцев собак, которые насмерть загрызли девочку семи лет. Так уведопляет пресс-служба СУ СК России.

5 февраля безпризорные животные напали на ребёнка в деревне Пальмино. От укусов пострадавшая погибла на детской площадке, где позже её обнаружили гуляющие дети.

Следствие определило, что псы находятся во владении двух местных жителей 1963 и 1975 годов рождения. Они отказывались признать свою вину, однако эксперты-криминалисты после исследования подтвердили предполагаемую причину смерти и установили особей, которые напали на покойную. Изучив доказательства, судья приговорил подсудимых к 1,5 года заключения и взысканию в 250 тысяч рублей, которые перечислят родственникам пострадавшей.