В Петербурге мигрант изнасиловал 14-летнюю школьницу. Это произошло в подъезде дома по проспекту Маршала Жукова, в нескольких метрах от квартиры девочки.

К сотрудникам полиции с просьбой о помощи обратилась мать несовершеннолетней школьницы и сообщила о том, что ее дочь подверглась сексуальному насилию. Так, мужчина азиатской внешности напал на 14-летнюю девочку прямо в подъезде ее дома. Школьница не успела дойти до своей квартиры буквально несколько метров. Совершив изнасилование, злоумышленник спешно покинул место преступления.

В настоящий момент злоумышленник задержан, ведется следствие, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.