В Лондоне неизвестный плеснул кислотой в лицо девушки

В Великобритании на территории восточной части Лондона неизвестный мужчина напал на девушку и плеснул ей в лицо кислотой. Об этом информируют западные таблоиды со ссылкой на источник в местной полиции.

По полученной информации, 26-летняя пострадавшая была госпитализирована в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пациентки сильные ожоги лица, рук и ноги. Экспертиза установила, что молодая девушка от кислотного раствора. На данный момент В полицейские проверяют записи с камер видеонаблюдения для выявления личности подозреваемого.

Злоумышленник пока не задержан. Стоит отметить, что этот случай стал не первым, когда жители Лондона становились жертвами подобных атак. Ранее СМИ сообщили о шести пострадавших в результате массового нападения с применением опасной жидкости.