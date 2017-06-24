В Петербурге мужчина проснулся и нашел в квартире труп друга

В Петербурге житель проснулся утром и обнаружил труп своего друга в квартире за столом. Петербуржец вызвал полицию и рассказал, что пригласил в гости знакомого, а наутро обнаружил его мертвым.

В отделение полиции Петербурга позвонил перепуганный мужчина и сообщил о том, что в своей квартире нашел труп друга. Он рассказал правоохранителям, что накануне он пригласил в гости своего друга, вместе они поужинали и стали распивать спиртные напитки. Изрядно опьянев, хозяин квартиры решил лечь спать, а его гость так и остался сидеть за столом. Утром когда мужчина проснулся, то обнаружил за столом своего уже мертвого товарища и сразу вызвал полицию.

Он рассказал полицейским, что практически ничего не знает о друге, кроме имени. Тело погибшего мужчины было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для того, чтобы установить причину смерти.