Петербурженка заявила об изнасиловании в такси после рождения ребенка от насильника

Петербурженка принесла в полицию заявление об изнасиловании в такси после того, как родила от злоумышленника ребёнка. О такой ситуации написали издания Санкт-Петербурга.

41-летняя пострадавшая обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что 29 января стала жертвой сексуального преступления. По её словам, таксист кавказской национальности насильно вступил в половой акт возле 92-го дома по проспекту Обуховской обороны. Предварительно насильник отобрал мобильный телефон.

Гражданка сообщила, что водитель представился Захидом, и описала его, как мужчину примерно 1,65 метра ростом и с крупной родинкой на щеке. Она рассказала, что весь срок беременности молчала о произошедшем из страха мести. Полицейские начали проверять обстоятельства.