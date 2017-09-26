В Москве преступник выдавал себя за кассира и похитил 1 млн долларов

В Москве мужчина выдавал себя за кассира и украл у людей 1 миллион долларов. Он совершал преступление на улице Садово-Самотечной, где открыл фейковый обменно-валютный пункт. О происшествии сообщают сотрудники Главного регионального управления МВД.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело против неизвестного злоумышленника, который похитил у людей 1 миллион долларов. Согласно рассказам пострадавших, он арендовал помещение и открыл его как пункт обмена валют. Когда люди отдали деньги в окно приема, он попросил их подождать, закрыл окно и покинул здание, а после этого скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции подтвердили, что на указанном месте действительно находится подобное учреждение. Сейчас преступник находится в розыске. Когда его найдут, он предстанет перед судом за мошенничество.