В Воронеже обнаружили в лесу обгоревшее тело убитого мужчины

29 декабря в лесу близ Воронежа обнаружили полусожжённое тело убитого мужчины. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на сведения от горожан.

Очевидец заметил труп в Никольском районе во время прогулки с собакой. Он увидел человеческие останки с прядями рыжых волос, когда проходил неподалёку от школы №10.

К месту инцидента оперативно прибыли полицейские. Специалисты установили, что накануне сожжения покойного убили при помощи ножа. Неизвестные злоумышленники, как предполагает следствие, попытались скрыть результат противоправных деяний при помощи огня.

Вскоре правоохранители по отпечаткам пальцев установили личность погибшего. Им оказался тридцатилетний житель Новой Усмани, который ранее был судим за кражи. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело.