Купающаяся в холодной воде голая женщина поразила жителей Ростовской области

Обнажённая женщина, искупавшаяся в холодной воде близ Таганрога, поразила жителей Ростовской области. 28 декабря очевидцы разместили фотографию в социальных сетях.

Голая россиянка вошла в Таганрогский залив утром, когда температура в регионе едва превышала отметку термометра в 0 градусов. Она не смущалась окружающих людей и аьсолютно не реагировала на съемку.

Пользователи российского интернет-сообщества заинтересовались необычным происшествием.

Метеорологи отмечают, что тепературные показатели демонстрируют показатели, аномальные для региона в этот период. Средняя температура за сутки выше привычной примерно на 5 градуссов. 12 и 13 декабря она достигла рекордного значения тепла за 80-летнюю историю наблюдений.