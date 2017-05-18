На востоке Москвы произошло ДТП с участием рейсового автобуса, пострадал человек

В Москве произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, есть пострадавшие. Сообщается, что водитель грузовика получил травмы. Авария произошла в восточном округе города.

Данные об аварии на востоке Москвы предоставляет ГИБДД. Происшествие зафиксировано 29 декабря. Оно произошло на улице Юных Ленинцев. По предварительной версии, на дороге не смогли благополучно разминуться пассажирский автобус рейса №13 и грузовик южнокорейского производства Hyundai. На место аварии незамедлительно приехали сотрудники скорой помощи. Они оказали помощь водителю грузовика амбулаторно, а после госпитализировали его. По последним данным, водитель автобуса не получил серьезных повреждений.

Правоохранители выясняют, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия. На месте аварии также работают сотрудники МВД по Московской области.