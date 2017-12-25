На северо-западе Москвы задержали предполагаемого виновника аварии с автобусом

В северо-западной части Москвы правоохранители задержали водителя, который, предположительно, стал виновником аварии с автобусом, врезавшимся в остановку. Об этом Департамент транспорта столицы объявил на своём Twitter.

К своей публикации представители ведомства прикрепили фотографию автомобиля, предположительно, спровоцировавшего ДТП. На снимке запечатлен чертный Daewoo Nexia. Правая задня фара и бампер иномарки повреждены. На корпусе заметны следы зеленой краски. В этот цвет окрашены некоторые элементы врезавшегося автобуса.

Юрий Титов, глава пресс-службы ГУ МВД по Москве рассказал, что задержанный в настоящее время дает показания правоохранителям.

Ранее "Версия" со слов Дептранса опубликовала подробности происшествия.