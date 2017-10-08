В Дептрансе Москвы рассказали подробности о влетевшем в остановку автобусе

В московском Департаменте транспорта рассказали подробности аварии, во время которой рейсовый автобус влетел в остановку. Такую информацию ведомство распространило среди СМИ.

Специалисты предполагают, что непосредственно перед столкновением в конструкцию на Сходненской улице, в пассажирский транспорт врезался автомобиль. 58-летний Раджабали Суборов попытался избежать удара с машиной и вырулил к остановке, где в это время находились люди.

Мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter сообщил, что в результате автокатастрофы трое россиян получили повреждения и получают медицинскую помощь. Им ничего не угрожает.

Глава Москвы также подчеркнул важность достоверно определить причину ДТП. Он уже отдал приказ в соответствующие инстанции.

Ранее "Версия" публиковала сообщение о том, что инцидент произошёл 29 декабря возле станции "Сходненская".