На Камчатке шквальный ветер из-за циклона лишил жителей электричества

На Камчатке шквальный ветер, налетевший из-за циклона, повредил ЛЭП от ГеоЭС и оставил жителей без электроэнергии 28-29 декабря. Так объявили в пресс-службе предприятия "Геотерм".

В сообщении от компании сообщается, что порыве ветра и налипший на проводах снег спровоцировали четыре аварийных отключения линий высоковольтных передач на Мутновской геотермальной станции. Из-за инцидента электричество временно перестало поступать в Петропавловск-Камчатский и населённые пункты Елизовского района.

Руководство геоэлектростанции приняло решение отключить установки до улучшения погодных условий. В связи с этим обеспечить потребителей энергией взялась Толмачевская гиодроэлектростанция, расположенная в Усть-Большерецком районе. Она на некоторое время увеличит нагрузку на свою сеть.